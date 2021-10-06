Лига Наций: Финал четырех пройдет в Италии

В эти дни для фанатов будет устроено футбольное пиршество в Италии, где пройдут финальные матчи Лиги Наций-2021, передает zakon.kz.

Четыре лучшие сборные Европы в течение пяти дней определят победителя Лиги Наций 2021 года. В финальной части второго розыгрыша ЛН собрались команда Италии – чемпион Европы 2020 года, Франции – действующие чемпионы мира, Бельгии – лучшая дружина на планете по нынешнему рейтингу, а также Испании – чемпионы мира 2010 года. Пока эта "четверка" определяет чемпиона Лиги Наций, все другие европейские команды в эти же сроки будут бороться за путевки на чемпионат мира-2022.

Полуфиналы

Среда, 6 октября:

Италия - Испания (Милан). Начало - в 00:45.

Четверг, 7 октября:

Бельгия - Франция (Турин). Начало - в 00:45.

Матч за третье место

Воскресенье, 10 октября (Турин). Начало - в 19:00.

Финал

Воскресенье, 10 октября (Милан). Начало - в 00:45.

Куандык Шынасилов