Инклюзивные проекты в Карагандинской области: пандусы, реабилитация и инватакси

В Карагандинской области сделали еще один шаг к созданию безбарьерной среды. В многоэтажках областного центра, где проживают инвалиды-колясочники, начали строить пандусы.

По данным акимата области, меценаты поддержали проект "50 пандусов для физических лиц".

Об этом сообщил внештатный советник акима Карагандинский области по вопросам людей с инвалидностью Нияз Сундиталиев. Общественник рассказал, какие проблемы удалось решить совместными усилиями с руководством области.

Приведу лишь один пример. Лица с инвалидностью первой группы при поездках на санаторно-курортное лечение обеспечиваются сопровождающими. Раньше они ездили за свой счет. Теперь для них предусмотрены выплаты на дорожные расходы в размере 35 МРП. Данную модель мы планируем масштабировать во все районы и города региона, - отметил Нияз Сундиталиев.

В области наладили стабильную работу инватакси. Услуги перевозки людей с ограниченными возможностями предоставляются за счет средств местных бюджетов в городах Караганда, Сатпаев, Сарань, Балхаш, Жезказган, Шахтинск, а также в Бухар-Жырауском, Абайском и Осакаровском районах. Всего в автопарках перевозчиков имеется 42 автомобиля, 23 из которых оборудованы специальными подъемными устройствами.

Еще одна задача – создание безбарьерной среды.

Автопарки приобрели автобусы, оборудованные пандусами. Увидеть их на маршруте можно с помощью мобильного приложения "Умный транспорт".

Для информированности людей с ограниченными возможностями запущены телеграм-чаты управлений образования, координации занятости и социальных программ, физической культуры и спорта, здравоохранения совместно с Департаментом комитета труда социальной защиты и миграции Карагандинской области. В режиме реального времени можно получить ответы на свои вопросы.

Людям с инвалидностью стало проще получить водительские права. Для них прием экзаменов по вождению и знанию теории организовали в спецЦОНе Караганды. Имеется оборудованный автомобиль с ручным управлением.

Большие планы по развитию в области реабилитационных центров, коррекционных классов, спортивных площадок, кружков и секций для людей с инвалидностью, - добавил Нияз Сундиталиев.

В области пособия по инвалидности получают 67 тысяч человек. Во всех городах и районах работают внештатные советники акимов по вопросам людей с инвалидностью.