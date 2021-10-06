Задолжавшая три млн тенге горе-мать получила полгода тюрьмы

Жительница Костанайской области получила полгода тюрьмы за неуплату алиментов, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Костанайские новости", до этого должница привлекалась к административной ответственности шесть раз.

Женщина 1977 года рождения проживает в городе Житикара Костанайской области, не оплачивала алименты с 2018 года. Сумма долга на сегодняшний день составляет 3 223 000 тенге. Она была три раза трудоустроена частным судебным исполнителем, однако, отработав 1 месяц, частично погасив задолженность, увольнялась, то есть категорически не хотела исполнять решение суда, - уточнила руководитель региональной палаты ЧСИ по Костанайской области Несибели Басенова.

Также должница два раза привлекалась к уголовной ответственности - в 2019 и 2020 годах, у нее было ограничение свободы.

Это уже третье уголовное дело. Ее лишили свободы сроком на шесть месяцев за неуплату алиментов. Арестовали в зале суда, - резюмировала Басенова.