В Бишкеке завершилось строительство противотуберкулезной больницы. Новое специализированное учреждение будет соответствовать всем мировым стандартам.

Финансирует проект германский банк KFW, заказчиком выступает Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, застройщики - кыргызская компания Integrа Engineering Group и инновационный строительный холдинг BI Group.

Открытие планируется в первом квартале 2022 года.

Больница обеспечит качественное и комплексное лечение больных туберкулезом в стационарных и амбулаторных условиях. Медицинское учреждение площадью 6590 кв. м рассчитано на 128 койко-мест. Треть коек предназначены для пациентов с множественной лекарственной устойчивостью, для них также созданы индивидуальные прогулочные площадки. Инфицированные открытым типом туберкулеза могут воспользоваться террасой и особыми санитарными узлами. Для снижения риска заражения родственников общение с посетителями будет проходить по телефонной связи.

Здание разделено на следующие функциональные блоки: диспансер, клиническая лаборатория, медицинская визуализация, отделение внелегочного туберкулеза, палаты интенсивной терапии (ПИТ), отделение множественной лекарственной устойчивости, БК+ отделение.

Больница оснащена передовыми технологическими решениями, направленными на снижение рисков заражения медперсонала и посетителей: - предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция, предназначенная для подачи свежего воздуха и удаления отработанного воздуха; - в целях обеспечения требуемого класса чистоты в системах вентиляции и кондиционирования установлены фильтры тонкой и грубой очистки и устройства обеззараживания воздуха; - для очистки использованных вод установлена хлораторная установка.

Противотуберкулезная больница также подходит для лечения пациентов с коронавирусом. В учреждениях данного типа уровень защиты от вирусов и микроорганизмов составляет почти 100%.

Мы с гордостью следим за успехами холдинга BI Group. Для нас прежде всего важны сотрудничество и обмен опытом. Надеемся, что наше партнерство продолжится на еще более масштабных, сложных инженерных проектах, а этот объект станет фундаментом интеграции. Регион нуждается в социальных, инфраструктурных объектах. Эти задачи должны выполнять отечественные компании. Казахи и кыргызы - братские народы. Мы хотим, чтобы синергия между двумя компаниями стала примером для других секторов бизнеса. учредитель Integrа Engineering Group Жодар Сайдилканов

BI Group имеет большой опыт в строительстве социальных объектов. Мы поделились с партнерами нашим видением по управлению проектом, организации работы, проведению тендеров, взаимодействию с поставщиками. Показали наши стандарты, и как они работают. В свою очередь мы зашли на рынок Кыргызстана и планируем еще ряд проектов совместно с партнерами Integra Engineering Group. Я считаю, что это было взаимовыгодное сотрудничество. Строительство ГПТБ в городе Бишкек - первый и весьма успешный международный опыт BI Group в возведении социально значимого объекта. руководитель проекта Даулет Жанабилов