Осенью призовут на срочную воинскую службу более 1500 алматинцев

Осенняя призывная кампания в Алматы началась еще 1 сентября и продлится до 31 декабря, сообщает zakon.kz.

По словам начальника департамента по делам обороны Алматы Амантая Усербаева, нынешний осенний призыв будет проходить в строгих санитарных условиях.

Призыв проходит без торжественных проводов, а в состав каждой медицинской комиссии включен врач-инфекционист. Перед отправкой в воинские части проводится ПЦР-тестирование молодого пополнения.

К срочной воинской службе подлежат граждане от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва. Председателем призывной комиссии определен заместитель акима Алматы Серик Кусаинов. Кроме того, в состав призывной комиссии включены представители правоохранительных органов и общественных объединений, - уточнил Усербаев на брифинге.

В настоящее время подходит к концу комплектование воинских частей комитета национальной безопасности, в последующем - будут комплектоваться воинские части Вооруженных сил Национальной гвардии и Службы государственной охраны.



Кроме того, Усербаев отметил, что сегодня становится больше желающих служить по контракту. К примеру, в этом году уже зачислено на контрактную службу порядка 500 человек из Алматы. По данным департамента по делам обороны, в Казахстане более 70% военнослужащих служит по контракту, создана профессиональная армия.



Что касается здоровья призывников, то, по оценке Усербаева, в целом показатели здесь улучшаются.

Состояние здоровья призывников удовлетворительное. Мы берем на воинский учет ребят с 17 лет. Если выявляют какие-то заболевания, то молодых людей начинают направлять на лечение, и поэтому к 18 годам чаще всего они становятся годными к срочной службе. Одно из распространенных заболеваний среди призывников нового поколения – слабое зрение, поэтому были внесены изменения и снижены требования, так как сейчас стало мало призывников со 100-процентным зрением. Мы учитываем также образовательный уровень и психологическое состояние кандидатов, - заявил он.

В ходе брифинга глава департамента рассказал, что решение об отсрочке или освобождении от армии принимает только призывная комиссия.



Стоит отметить, что с 2020 года расширен перечень категорий призывников, имеющих право на отсрочку. В него вошли не только сельские педагоги, но и городские учителя на весь период преподавательской деятельности и лица, проходящие обучение в образовательных учреждениях правоохранительных органов.



По словам Усербаева, в Алматы практически нет злостных уклонистов. В основном призывники не являются своевременно в призывные пункты по разным обстоятельствам, в таком случае их оповещают участковые.





Явных уклонистов у нас нет, сейчас ребята все интеллектуально подготовленные, средний возраст призывников 18-23 года, они понимают, что им необходимо выполнить свой долг и пройти службу. Бывают страхи, но с ними беседуют наши офицеры, психологи. В случае уклонения от армии предусмотрен штраф до 1 миллиона тенге, - сказал Усербаев.

Комплектование воинских частей осуществляется как по территориальному, так и по экстерриториальному принципу, который предполагает отправку призывников из одного региона страны в другой.



Этой осенью из Алматы планируется призвать на срочную воинскую службу более 1500 молодых людей. В целом за год из мегаполиса призывается около 2500 человек.