Велосипедисты трековики определяют лучших на республиканском первенстве

В Нур-Султане стартовал чемпионат Республики Казахстан по велосипедному спорту на треке, передает zakon.kz.
НЧРК - один из важнейших стартов для трековиков, в нем можно завоевать титул национального чемпиона и заработать очки для рейтинга UCI, - сообщает пресс-служба КФВ.
1. Егор Стрельников, Кирилл Стрельченко, Дмитрий Васильев, Евгений Яковенко (г. Нур-Султан)
2. Максим Хорошавин, Илья Карабутов, Александр Мусабаев, Дмитрий Олейников (Карагандинская обл.)
3. Данил Остренков, Максим Тараскин, Андрей Ремхе, Владимир Колтунов (Алматинская обл).
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Юниорки:
1. Юлия Голубкова, Дарья Тюлькина, Татьяна Ромашко, Александра Чалова (Восточно-Казахстанская обл.)
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Мужчины и женщины поборолись за белые майки в групповой гонке скретч.⠀
Мужчины:
1. Асылхан Турар (Кызылординская обл.)
2. Артем Захаров (Северо-Казахстанская обл.)
3. Габиден Азен (Кызылординская обл.)
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Женщины:
1. Рината Султанова (Павлодарская обл.)
2. Эльвира Хамзина (Карагандинская обл.)
3. Алена Абрамчук (Карагандинская обл.)
Чемпионом в групповой гонке по очкам среди мужчин категории элита стал Артем Захаров, за ним расположились Алишер Жумакан и Асылхан Турар.
У женщин призовые места распределились следующим образом: "золото" - Карина Абдрахманова, "серебро" - Марина Кузьмина, "бронза" - Алена Абрамчук.
Куандык Шынасилов
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