Велосипедисты трековики определяют лучших на республиканском первенстве

В Нур-Султане стартовал чемпионат Республики Казахстан по велосипедному спорту на треке, передает zakon.kz.

НЧРК - один из важнейших стартов для трековиков, в нем можно завоевать титул национального чемпиона и заработать очки для рейтинга UCI, - сообщает пресс-служба КФВ.

6 октября стали известны имена чемпионов и призеров в командной гонке преследования среди юниоров и юниорок.

1. Егор Стрельников, Кирилл Стрельченко, Дмитрий Васильев, Евгений Яковенко (г. Нур-Султан)

2. Максим Хорошавин, Илья Карабутов, Александр Мусабаев, Дмитрий Олейников (Карагандинская обл.)

3. Данил Остренков, Максим Тараскин, Андрей Ремхе, Владимир Колтунов (Алматинская обл).

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Юниорки:

1. Юлия Голубкова, Дарья Тюлькина, Татьяна Ромашко, Александра Чалова (Восточно-Казахстанская обл.)

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Мужчины и женщины поборолись за белые майки в групповой гонке скретч.⠀

Мужчины:

1. Асылхан Турар (Кызылординская обл.)

2. Артем Захаров (Северо-Казахстанская обл.)

3. Габиден Азен (Кызылординская обл.)

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Женщины:

1. Рината Султанова (Павлодарская обл.)

2. Эльвира Хамзина (Карагандинская обл.)

3. Алена Абрамчук (Карагандинская обл.)

Чемпионом в групповой гонке по очкам среди мужчин категории элита стал Артем Захаров, за ним расположились Алишер Жумакан и Асылхан Турар.

У женщин призовые места распределились следующим образом: "золото" - Карина Абдрахманова, "серебро" - Марина Кузьмина, "бронза" - Алена Абрамчук.

Куандык Шынасилов