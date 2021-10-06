Ученые нашли связь между аллергией и психическими расстройствами

Британские ученые проанализировали данные из биобанка Великобритании и подтвердили существующее в науке мнение о том, что аллергия нередко сопровождается психическими расстройствами, передает zakon.kz со ссылкой на mir24.tv.

Однако, как указано в статье журнала Clinical and Experimental Allergy, математическая обработка данных генетических анализов не выявила причинно-следственной связи между двумя группами заболеваний.

Люди с аллергией более склонны к депрессиям, беспокойствам, биполярному расстройству и невротизму. Но это не означает, что психические расстройства появляются в результате аллергии, или наоборот.

Об этом говорят результаты предыдущих исследований.

Для независимого анализа проявлений двух групп заболеваний ученые использовали метод менделевской рандомизации для обработки сведений о пациентах из британского биобанка UK Biobank. Это дало возможность идентифицировать генетические варианты, которые определяют конкретные аллергические болезни, а потом проверить наличие связей с нарушениями психического здоровья, – говорится в статье.

В результате работы выяснилось, что ассоциации между аллергическими заболеваниями и особенностями психического здоровья существуют, но при специальном причинно-следственном анализе они не прослеживаются, соответственно, ни одна из групп не играет значительной роли в возникновении другой.

Мы нашли доказательства связи между фенотипом аллергических заболеваний и депрессией, тревожностью, биполярным расстройством и невротизмом. Аналогичные ассоциации были обнаружены между астмой, атопическим дерматитом, сенной лихорадкой и фенотипами психического здоровья. Но мало доказательств причинно-следственной связи в любом из двух направлений, – заявили авторы исследования.