Двое погибших, шестеро госпитализированы – ДТП в Актюбинской области

6 октября 2021, 18:17
Фото: Polisia.kz

Авария произошла 5 октября около 14:00 на трассе Актобе-Астрахань, сообщает zakon.kz.

Ее причиной стало то, что 29-летний водитель автомобиля Lada Largus, двигаясь по дороге со стороны Актобе в сторону поселка Бестамак, выехал на встречную полосу. Там Lada столкнулась с ГАЗ-5312 под управлением 59-летнего водителя.

В результате ДТП два пассажира автомашины Lada скончались на месте. Остальные шестеро участников аварии были госпитализированы в БСМП города Актобе. пресс-служба МВД РК


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?