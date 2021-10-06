Вышел из автобуса и упал в яму - инцидент прокомментировали в акимате Алматы

В Алматы вышедший из автобуса парень упал в яму, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике, инцидент произошел на ул. Розыбакиева (пр. Абая). В описании к опубликованным видеороликам говорится, что яму еще не заделали.

View this post on Instagram Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)

Редакция zakon.kz обратилась за комментарием в Управление градостроительного контроля Алматы.

На сегодняшний день подрядной организацией "Мобильная Компания ЭнергоСервис" произведена обратная засыпка приямок, расположенных на пр. Абая (северная и южная части) и ведется устранение замечаний. За допущенные нарушения требований Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" и строительных норм в отношении подрядной организации будут приняты административные меры по ст. 312 ч. 1, ст. 309 КоАП РК. Подрядной организацией осуществляются строительно-монтажные работы по разработке траншеи и прокладке электрического кабеля по пр. Абая. пресс-служба УГК Алматы