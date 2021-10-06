Аким Кызылординской области вручила ключи от квартир и посетила ряд объектов в Аральском районе

Гульшара Абдыкаликова вручила ключи от квартир 40 многодетным и социально незащищенным семьям, получившим новое жилье в рамках проекта "Баламекен" Фонда Булата Утемуратова. Это многодетные семьи, сироты, люди с инвалидностью и семьи, проживающие в аварийных домах, сообщает zakon.kz.

Трехкомнатные квартиры площадью 64 кв. м и двухкомнатные квартиры площадью 47 кв. м. расположены в одноэтажных домах, рассчитанных на 4 хозяина. В дома подведены коммуникации (электричество, газ и питьевая вода), установлены сантехника, газовая плита и водонагреватель. Каждому собственнику квартиры выделен земельный участок площадью 6 соток.

Всего в очереди на получение жилья стоят 1112 жителей района, 14 семей из этого списка проживали в старом аварийном здании, - сказала глава региона.

Также аким области посетила социально-культурные объекты района и встретилась с местной интеллигенцией.

Глава региона осмотрела музей "Суреттер сыр шертеді", где собраны около 500 картин и экспонатов, и музей рыболовства, прошедший недавно реконструкцию. Следует отметить, что в музее хранится свыше 2000 экспонатов, штатная численность его 11 человек.

Затем Гульшара Абдыкаликова посетила Аральский индустриально-технический колледж и пообщалась со студентами – участниками проекта "Жас маман" по подготовке швей и электросварщиков. Также она ознакомилась с работой студентов по переработке рыбы.

Бывший министр рыбного хозяйства КазССР Кудайберген Саржанов предложил акиму области открыть на базе колледжа специальности "Рыболовство", "Разведение рыбы", "Судоводство", "Судоремонтное дело".

Далее Гульшара Абдыкаликова посетила несколько хозяйств района и побеседовала с их владельцами.

В аульном округе Аккум аким области ознакомилась с заготовкой зимних кормов для скота. На сегодняшний день для зимовки скота требуется 184,6 тыс.тонн травы и 37,6 тыс.тонн корма. Для поставки кормов заключена договоренность с АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" и соседней Актюбинской областью, предусмотрено субсидирование и выделены средства Фонда Булата Утемуратова.

Также глава региона посетила крестьянское хозяйство "Қамқор-тұтыну", где производится 3,5 тонны мясной продукции в месяц.

Далее аким области ознакомилась с состоянием озера Камбаш и встретилась с местными аксакалами, которые поблагодарили ее за своевременное решение вопроса борьбы с засухой.