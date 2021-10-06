ВК "Алтай" вышел в финал клубного первенства Азии

6 октября 2021, 20:32
Фото: asianvolleyball.net

На клубном чемпионате Азии по волейболу среди женщин прошли полуфинальные матчи, передает zakon.kz.

В одном из них казахстанский "Алтай" встречался с иранской дружиной "Сайпа" и оказался сильнее в четырех сетах – 3:1 (25:20, 21:25, 25:15, 25:22). Победа позволила волейболисткам из Усть-Каменогорска выйти в финал.

В решающем матче за "золото" казахстанская команда будет соперничать с хозяйками соревнований – "Накхон Ратчасима", те обыграли своих землячек из "Супреме Чонбури" – 3:0 (25:18, 25:22, 25:18).

Финал "Алтай" – "Накхон Ратчасима" пройдет 7 октября.

Куандык Шынасилов


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