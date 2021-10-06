"Барыс" обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина

ХК "Барыс" в рамках регулярного сезона принимал на своей площадке чемпиона КХЛ – омский "Авангард", передает zakon.kz.

Первые два периода ничего не принесли обеим командам, никто не смог распечатать ворота соперника. Судьба матча решилась на 54-й минуте, когда точный удар игрока "Барыса" Никиты Михайлиса принес небольшое преимущество хозяевам льда.

Успех столичных хоккеистов был очень ценен, так как ранее "Барыс" потерпел три поражения кряду и опустился на предпоследнее 11-е место в Восточной конференции. После победы над омичами казахстанский клуб снова вернулся в зону плей-офф КХЛ и сейчас занимает 7-е место с 12-ю очками.

Следующий матч "Барыс" проведет дома 8 октября с СКА из Санкт-Петербурга.

Куандык Шынасилов