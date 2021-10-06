Казахстан гарантировал себе медаль мирового первенства по борьбе

Только на пятый день Чемпионата мира по борьбе в Норвегии у казахстанских борцов появилась надежда на медаль, передает zakon.kz.

Эту надежду принесла представитель казахстанской женской борьбы Жамиля Бакбергенова, вышедшая в финал мирового первенства.

В весовой категории до 72 килограммов 25-летняя спортсменка выиграла все предварительные схватки. В четвертьфинале Жамиля взяла верх над француженкой Синтией Ванессой Вескан, затем в полуфинале сломила сопротивление Кавусоглу Тосун из Турции.

Теперь Бакбергенову ждет финальный поединок с японской спортсменкой Масако Фуруичи. Решающая схватка назначена на 7 октября.

Куандык Шынасилов