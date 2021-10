Несколько человек ранены при стрельбе в техасской школе

В школе города Арлингтон (штат Техас, США) произошла стрельба. Четыре человека получили ранения. Преступник пока не пойман, сообщает zakon.kz.

По данным телеканала Fox News, к учебному заведению приехало множество полицейских машин.

Школу блокировали. Телеканал ведет прямую трансляцию с места происшествия. СМИ также сообщило, что ученики и сотрудники заперлись в классах и кабинетах, на территорию никого не пускают.

Человек, утверждающий, что он учитель, написал в социальных сетях, что неизвестный стрелял прямо в школьном коридоре. Стрелок все еще находится в здании школы.

Родителей детей, которые сейчас находятся в здании школы, просят не приезжать непосредственно к месту происшествия, их собирают в здании неподалеку.

Полиция разыскивает ученика школы 18-летнего Тимоти Джорджа Симпкинса. Предполагается, что произошла драка между ним и другим учащимся, в ходе которой было применено оружие.

#News Presumably, it was this fight that led to the start of the shooting at Timberview #School in #Arlington, #Texas. pic.twitter.com/tZLrP9QMtB