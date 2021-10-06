Головкин вошел в топ-10 величайших боксеров XXI века

Казахстанец Геннадий Головкин, чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе вошел в рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категорий, сообщает zakon.kz.
Такой рейтинг составил Daily Mail, передает Vesti.kz.
Головкин замкнул топ-10 рейтинга. Авторы назвали его "одним из величайших средневесов, когда-либо украшавших этот вид спорта".
На первом месте американец Флойд Мэйвезер, за ним в ТОП-3 идут представитель Филиппин Мэнни Пакьяо и Сауль "Канело" Альварес из Мексики.
Головкин обладает необычайной силой, и он продолжил свой марш в среднем весе, взяв пояс по версии IBO всего через три боя. Он незабываемо остановил британца Мартина Мюррея в 11-м раунде их поединка 2015 года, прежде чем спустя лишь восемь месяцев нокаутировать Давида Лемье и объединить дивизион, поскольку он завоевал принадлежавший канадцу титул IBF... Правление Головкина в качестве чемпиона в среднем весе закончилось, хотя он быстро вернул себе ранее принадлежавший ему пояс IBF, одержав в 2019 году победу над Сергеем Деревянченко.
Теперь сообщается, что 31 декабря он проведет бой с чемпионом WBA Super Риотой Муратой, чтобы еще раз объединить титулы дивизиона, - говорится в материале Daily Mail.
Хотите быть в курсе важных новостей?