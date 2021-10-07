Детдомовца в СКО сняли с очереди на жилье, как покойника

Бывший воспитанник детского дома стал героем парадоксальной ситуации. Его сняли с очереди на жилье, потому что он, якобы, умер, сообщает zakon.kz.

Чиновники сейчас выясняют - технический это сбой или человеческая халатность? Но прежде сироте пришлось побегать по инстанциям, доказывая, что он – живее всех живых, передает Первый канал "Евразия".

Закаленного жизнью в нескольких детдомах Александра Рябуху расстроить сложно, но 25-летний парень числится в Казахстане мертвым. По этой же причине его имя исчезло из списка очередников на квартиру.

По его словам, он был вынужден написать заявление, чтобы бы получить "акт об отсутствии смерти".

В очередь на жилье он встал четыре года назад. Строитель по профессии, сейчас он строит дома другим.

Заступиться некому. Страдают все ребята-сироты. Никто ни разу не видел, чтобы сняли с очереди какого-нибудь замакима. Хотя они в очередях и не стоят. Александр Рябуха

В акимате Петропавловска говорят, что еще не разобрались, как это произошло и грешат на сбой системы.

Техническая ошибка или халатность – пока пытаемся выяснить. Потом будут сделаны соответствующие организационные выводы… В декабре его очередность была под 1680 номером, сейчас он 1342… Заявление было рассмотрено. В очередности он восстановлен. В этом году детям-сиротам было предоставлено 65 квартир. Это в два раза больше, чем в прошлом году. руководитель отдела внутренней политики города Петропавловск Азат Ибраев

В очереди из почти 15 000 горожан, нуждающихся в жилье – 1700 сирот. Александр надеется, что получит квартиру хотя бы через пять лет и шутит, что учитывая, что его уже похоронили, жить он будет долго.

Своей квартиры у него не было с восьми лет. Парень намерен пойти в суд, если его восстановление в рядах живых затянется.