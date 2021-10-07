Одинокие люди имеют более низкий заработок, чем люди с партнером - Pew

По данным исследователей, финансовые успехи одиноких людей ниже, чем у тех, у кого есть пара, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как пишет Bloomberg, тенденцию обнаружил исследовательский центр Pew, анализируя данные переписи населения США.

Взрослые люди без партнера в среднем имеют более низкий заработок, чем взрослые люди с партнером, они с меньшей вероятностью будут трудоустроены или экономически независимы, — говорится в отчете организации.

Согласно анализу, у одиноких американцев также обнаружили более низкий уровень образования, при этом они в большем количестве случаев не имели отдельного дома, проживая с родителями. Отмечается, что в 2019 году почти 40 процентов американцев в возрасте от 25 до 54 лет жили без супруга или партнера. Это заметный рост по сравнению с 1990-м годом, когда только 29 процентов американцев были одиноки.

Средний доход одиноких мужчин в 2019 году составил 35,6 тысячи долларов, этот показатель оказался ниже, чем у мужчин, которые состояли в отношениях (57 тысяч долларов). Средний доход у женщин показал аналогичный разрыв: 32 тысячи долларов у одиноких против 40 тысяч долларов у имеющих партнера. Только 73 процента одиноких мужчин имели постоянную работу в 2019 году.

Мужчины, которые состояли в отношениях, были трудоустроены в 91 проценте случаев. Аналитики также обнаружили улучшения у тех, кто связал себя узами брака. Так, женатые мужчины в 92 процентах случаев имели постоянную работу и заработок, по сравнению с теми, кто просто сожительствовал (около 89 процентов). При этом исследователи отметили, что в 2019 году среди одиноких женщин имели работу 77 процентов, а среди женщин, имеющих пару — 74 процента.