Лига Наций УЕФА-2021: Испания вышла в финал, обыграв чемпионов Европы

Фанаты футбола в эти дни наслаждаются спектаклем под названием Лига Наций УЕФА, который стартовал 6 октября в Милане, передает zakon.kz.

В первой части этого футбольного праздника встретились хозяева турнира – итальянцы – и сборная Испании. На родном стадионе "Сан-Сиро" "Скуадра Адзурра" не смогла обыграть гостей и минимально уступила – 1:2. Победу испанцам принес Феррано Торрес, который оформил дубль в первом тайме.

Гол престижа все же итальянцы забили, автором единственного мяча стал Лоренцо Пеллегрини. Стоит отметить, что хозяева с конца первой половины матча играли вдесятером. Российский арбитр встречи Сергей Карасев удалил итальянца Леонардо Бонучии за неспортивное поведение и грубую игру.

В другом полуфинале Лиги Наций 7 октября в Турине встречаются Бельгия и Франция. Начало – в 00:45.

View this post on Instagram Публикация от UEFA (@uefa_official)

Куандык Шынасилов