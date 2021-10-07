Казахстанец Шерзод Давлатов завоевал "бронзу" мирового первенства по дзюдо

6 октября в итальянском городе Ольбио стартовал молодежный чемпионат мира по дзюдо, передает zakon.kz.

В первый день соревнований на татами вышли спортсмены в двух весовых категориях у парней и девушек. Самый удачный показатель у казахстанских дзюдоистов продемонстрировал Шерзод Давлатов, который смог подняться на третье место в категории до 60 кг, обыграв в поединке за "бронзу" узбекистанца Камолиддина Бахтиерова.

В этой же категории другой казахстанский спортсмен Мерей Марханбетов проиграл в третьем круге чемпионата будущему серебряному призеру этих соревнований Турану Байрамову из Азербайджана.

Также в первый день турнира честь Казахстана защищали Нурсултан Заизагалиев, Марлен Адиль и Кундыз Жылкыбай. Но все они проиграли предварительные схватки.

Куандык Шынасилов