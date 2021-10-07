Названа главная ошибка при приготовлении картофеля

Главную ошибку при приготовлении картофеля назвал врач и телеведущий Александр Мясников, передает zakon.kz.

По его словам, как пишет РИА Новости, речь идет о позеленевших клубнях - выбор такого картофеля может стать причиной отравления.

Единственное - она не должна быть зеленой, зацветшей. Там могут быть вредные вещества. Картошкой можно отравиться, - предупредил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

В зеленых частях картофеля, как подчеркнул врач, содержится ядовитое соединение соланин.

Мясников посоветовал употреблять запеченный или отварной картофель с кожурой, поскольку в ней содержится калий, который полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Также он порекомендовал отдавать предпочтение молодому картофелю.