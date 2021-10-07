Названа главная ошибка при приготовлении картофеля

Главную ошибку при приготовлении картофеля назвал врач и телеведущий Александр Мясников, передает zakon.kz.
По его словам, как пишет РИА Новости, речь идет о позеленевших клубнях - выбор такого картофеля может стать причиной отравления.
Единственное - она не должна быть зеленой, зацветшей. Там могут быть вредные вещества. Картошкой можно отравиться, - предупредил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
В зеленых частях картофеля, как подчеркнул врач, содержится ядовитое соединение соланин.
Мясников посоветовал употреблять запеченный или отварной картофель с кожурой, поскольку в ней содержится калий, который полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Также он порекомендовал отдавать предпочтение молодому картофелю.
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