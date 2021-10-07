Мужчина за долги забрал у жительницы Туркестана телевизор и мебель

У жительницы Туркестанской области мужчина за долги забрал телевизор и мебель, передает zakon.kz.

К полицейским Ордабасинского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что к ней пришел знакомый и, требуя оплатить долг, самовольно вынес телевизор, а из кухни – мебель.

Установлено, что общая сумма ущерба составила около 200 тысяч тенге.

Полицейские сразу же выехали на место происшествия по указанному адресу. Участковые инспекторы провели ряд необходимых оперативно-розыскных мероприятий. В результате принятых мер стражи порядка установили подозреваемого в самоуправстве и присвоении чужого имущества, – сообщили в полиции.

Как выяснилось, сельчанка взяла у мужчины в магазине продукты в долг, однако до настоящего времени за них не рассчиталась. Таким противозаконным способом подозреваемый решил забрать долг.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 389 УК РК "Самоуправство". Ведется расследование, – заключили в ДП Туркестанской области.