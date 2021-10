Астронавты США вырастили перец на МКС

В рамках эксперимента астронавты США вырастили перец на борту Международной космической станции, передает zakon.kz.

Они выращивали перец с 12 июля.

????️ Houston, we have a pepper!



The chile pepper plants growing on the @Space_Station recently bore fruit. The flowers were pollinated remotely by teams at Kennedy & by hand with the help of @NASA_Astronauts on station. Watch for harvesting later this year: https://t.co/DNndkwtTZk pic.twitter.com/917JNYlCt5