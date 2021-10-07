В ВОЗ оценили усилия Казахстана в борьбе с COVID-19

Казахстан был и остается пионером в применении руководств и инструментов ВОЗ по профилактике инфекции и инфекционного контроля в регионе, сказала на II казахстанском конгрессе инфекционистов представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль, передает корреспондент zakon.kz.

Хотелось бы упомянуть новаторскую роль Казахстана. Внедрение новых подходов - сложная задача. Однако хотелось бы выделить важное достижение Казахстана в выполнении этой задачи. Казахстан был и остается пионером в применении руководств и инструментов ВОЗ по профилактике инфекции и инфекционного контроля в регионе. Таким образом, с нашими экспертами страна провела корректировку национального руководства по профилактике инфекции COVID-19 в соответствии с международными рекомендациями, основанными на фактических научных данных. Так, Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, завершившей это мероприятие в 2020 году, - сообщила Кларинваль.

Она выразила признательность министерству здравоохранения, академическим кругам и работникам медицины за использование научных данных при реагировании на пандемию.

Сегодня, по ее словам, необходимо совместно работать над преобразованием опыта, накопленного во время пандемии.

ВОЗ смогла мобилизовать надежный и экспертный опыт, как на уровне страны, так и на региональном уровне. Национальный протокол лечения от КВИ в Казахстане основан на текущих научных данных, которые содержатся в руководстве ВОЗ. Я благодарна министерству здравоохранения и группе по разработке рекомендации для того, что они собрали научные данные и рекомендовали подходы к лечению для медработников передней линии, - добавила представитель ВОЗ.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан