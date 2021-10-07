Смерть троих детей в Атырау - стали известны подробности трагедии

6 октября в Атырауской области произошла страшная трагедия. Трое школьников заживо сгорели в сеновале. Родственники и жители села рассказали подробности, сообщает zakon.kz.

По данным телеканала "Астана", несколько часов детей искали по округе всем селом. Мальчиков до последнего надеялись найти живыми. Родные возмущены, что в полиции не сразу сообщили о страшной находке.

Они играли с щенком, потом он затерялся в сене. Трое детей пошли за ним - это ученики второго-третьего классов. Они не понимали, что делали – зажгли спички, потому что стало темно. После этого все и произошло. Дети не смогли выбраться. Тела найдены, но там ничего не узнать, все черным-черно, - рассказывает Адильбек Изгалиев, житель села.

Но бабушка одного из погибших мальчиков уверена, спичек у них не было. Женщина считает странным, что полицейские не сразу сообщили о том, что уже обнаружили тела детей.

Это был несобранный рулон, дети втроем туда спустились. Но кто-то выкинул сигарету - так сказал хозяин дома, назвав это причиной пожара. Из-за чего на самом деле произошел пожар – мы не знаем, - отмечает Алтын Абенова, бабушка одного из погибшего.

Еще один родственник заявляет, что жители села обошли всю округу.

Полицейские лентой все оградили, как обычно это делают на месте преступления. И только потом, когда мы стали задавать вопросы, нам все сообщили. А до этого, получается, мы впустую искали, - говорит Ардак Есбусинов.

По факту смерти мальчиков начато досудебное расследование по статье - Нарушение требований пожарной безопасности. В полиции прокомментировали возмущения безутешных родственников.

Конечно, из-за темноты сложно было сообщить вовремя о найденных телах. Туда были мобилизованы специалисты, эксперты и представители следственной группы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - уточнили в ДП Атырауской области.

Как сообщили в МЧС, загоревшееся сено тушили более трех часов. От хранившихся в сарае 22 рулонов остался только пепел. Причины пожара станут известны после результатов экспертизы.