Объявлены составы команд финала Кубка Билли Джин Кинг

Финальный раунд чемпионата мира по теннису среди женских сборных состоится в столице Чехии - Праге - с 1 по 6 ноября 2021 года, передает zakon.kz.

ITF опубликовала список теннисисток, которые представят свои национальные сборные в решающих матчах Кубка БДК. Турнир Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, а в сентябре 2020 года был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. В финале-2021 примут участие 12 команд, которые будут соревноваться в четырех группах по три команды. Четыре победителя групп выйдут в полуфинал.

Группа A

Россия: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова.

Канада: Лейла Фернандес, Ребекка Марино, Франсуаза Абанда, Габриэла Дабровски.

Франция: Каролин Гарсия, Ализе Корне, Клара Бюрель, Фиона Ферро.

Группа B

Австралия: Айла Томлянович, Астра Шарма, Сторм Сандерс, Эллен Перес, Оливия Гадеки.

Беларусь: Виктория Азаренко, Александра Соснович, Ольга Говорцова, Юлия Готовко, Лидия Морозова.

Бельгия: Элизе Мертенс, Алисон ван Уйтванк, Гретье Миннен, Марина Заневская, Кирстен Флипкенс.

Группа C

США: Джессика Пегула, Даниэль Коллинз, Слоан Стивенс, Коко Вандевеге, Каролин Долхайд.

Испания: Гарбинье Мугуруса, Паула Бадоса, Сара Соррибес-Тормо, Нурия Парризас Диас, Карла Суарес Наварро.

Словакия: Анна Шмидлова, Кристина Куцова, Виктория Кузьмова, Ребекка Шрамкова, Тереза Михаликова.

Группа D

Швейцария: Белинда Бенчич, Жиль Тайкманн, Виктория Голубич, Штефани Фогеле.

Германия: Анжелика Кербер, Андреа Петкович, Анна-Лена Фридзам, Джули Нимайер, Настасья Шунк.

Чехия: Барбора Крейчикова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Катержина Синякова, Люси Градецка.

Два финалиста автоматически попадут в финал 2022 года. Страны, занявшие места с 3 по 12, будут участвовать в отборочных матчах 2022 года.

Победа над Аргентиной (3:2) в апреле этого года позволила женской сборной Казахстана остаться в Мировой группе, а также команда получила право сыграть в квалификации за выход в финальную часть турнира.

Будущие соперники сборной Казахстана станут известны после жеребьевки, которая состоится в конце нынешнего года.

Куандык Шынасилов