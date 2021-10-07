В ЗКО мужчина до смерти забил коллегу

В ЗКО полицейские задержали мужчину, который до смерти избил коллегу по работе, передает zakon.kz.

По данным портала "Мой ГОРОД", инцидент произошел в Аксае. Двое мужчин-коллег вместе временно проживали на съемной квартире. Между ними произошел конфликт, а после завязалась драка.

Как пояснили в Департаменте полиции ЗКО, 49-летний мужчина нанес телесные повреждения 47-летнему коллеге. В результате травм потерпевший доставлен в реанимацию Центральной больницы Бурлинского района, где скончался, не приходя в сознание.

Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - добавили в ведомстве.