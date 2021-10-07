Казахстанцы становятся жертвами мошенников по видеосвязи

В Казнете распространяют сообщение об очередной уловке мошенников. На этот раз казахстанцам звонят по видеосвязи для переписи населения, сканируют лицо и оформляют на них кредиты, сообщает zakon.kz.

Автор рассылки сообщает о трех пострадавших в Шахане, Актасе и Караганде.

В МВД прокомментировали информацию.

В ДП Карагандинской области уголовные дела по фактам мошеннических действий под предлогом проводимой национальной переписи населения - 2021 не зарегистрированы, - уточнили в ответе на запрос Stopfake.kz.

Вместе с тем представители ведомства рекомендовали казахстанцам не забывать про меры безопасности.

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