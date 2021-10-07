Еще один известный велогонщик пополнил состав "Астаны"

Американский велопрофи Джо Домбровский наденет майку команды "Астана" в новом сезоне, передает zakon.kz.

30-летний горняк проведет ближайшие два года в составе казахстанской дружины.

"Астана" - большая команда с длинной историей. Эта команда много лет добивалась больших успехов в спорте. Я очень рад стать частью команды. С нетерпением жду встречи с командой и с менеджментом на сборах для определения моих целей. Будь-то помощь команде или возможность поехать ради собственных результатов. Это будет для меня большим новым вызовом, - сказал спортсмен.

Американец известен, как восходитель и специалист по горным этапам, сильный помощник для капитанов команд на Гранд-турах и атакующий гонщик, который всегда стремится к победе в этапах.

В частности, в этом году Домбровский одержал очень красивую победу на четвертом этапе Джиро д'Италия. Среди других впечатляющих результатов - это общая победа на Tour of Utah в 2015 году, четвертое место на Amgen Tour of California в 2015 году, пятое место на Colorado Classic в 2018 году и 12-е место в общем зачете Giro d'Italia. в 2019 году.

Прежде всего, в Джо Домбровский мы видим сильного горняка и опытного помощника руководителей команд на Гранд-турах. В предстоящем сезоне наша команда сильно изменится, и мы рады усилить нашу группу Гранд-тура таким надежным и универсальным гонщиком. Пока рано говорить о его целях в первом сезоне в нашей команде, но я совершенно уверен, что этот ход может быть успешным для обеих сторон, нашей команды и гонщика, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Pro Team Astana.

Куандык Шынасилов