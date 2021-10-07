Создан дрон-камикадзе для борьбы с беспилотниками

В Турции работают над усовершенствованием системы защиты важных объектов от атак ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В основе системы лежит дрон-камикадзе Fedai, который создали для борьбы с беспилотниками, передает zakon.kz.

Перспективный комплекс предназначен для защиты важных объектов от воздушного нападения с использованием роев дронов, - говорится в сообщении Daily Sabah.

Представитель компании, которая занимается данной разработкой, отметил, что новая система использует искусственный интеллект для обнаружения и классификации целей.

По его словам, приближение беспилотников к охраняемой зоне будет фиксировать радар, который передает данные о цели на электрооптический комплекс. В свою очередь, комплекс может сопровождать цель до подготовки беспилотника к вылету.

Нейтрализация угрозы происходит путем подрыва боеголовки дрона-камикадзе, который выбирает оптимальное место для детонации после визуального сканирования цели. Шишман отметил, что взрыв боеголовки позволяет поразить цель на расстоянии до 40 метров.