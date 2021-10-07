В США установили личность маньяка Зодиака

В США группа следователей The Case Breakers установила личность серийного маньяка по прозвищу Зодиак, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению следователей, маньяком был маляр по имени Гэри Френсис Пост. Он умер в 2018 году. Они утверждают, что сумели раскрыть его личность благодаря некоторым вещественным доказательствам и показаниям свидетелей, оставшихся в живых. Кроме того, подсказкой стали письма, которые Зодиак отправлял в редакции газет Сан-Франциско. По мнению следователей, полное имя преступника может стать ключом к разгадке его шифра.

Убийца совершил семь установленных нападений в период с декабря 1968 года по октябрь 1969 года, из которых пять закончились смертью жертв. Он нападал на пары молодых людей, а также совершил убийство таксиста. В ходе преступлений использовал нож и пистолет. После второго нападения преступник разослал серию писем в местные газеты, в которых использовал в качестве подписи псевдоним Зодиак и специфический символ, напоминающий кельтский крест. Аналогичный символ он оставил на месте одного из преступлений. В письмах Зодиак озвучивал угрозы новых убийств и намерение взорвать школьный автобус. Письма также содержали несколько криптограмм, в которых, по словам убийцы, были зашифрованы данные о нем. Один из шифров якобы содержал имя преступника. Зодиак отправил большую часть писем в 1969—1971 годах, после чего перестал выходить на связь. В 1974 году пришло последнее письмо.

В своих письмах Зодиак постоянно заявлял о новых жертвах, в конечном итоге заявив о совершении 37 убийств. Убийца мог преувеличивать число жертв из-за жажды внимания СМИ и стремления запутать расследование.

Несмотря на то, что выжившие жертвы и свидетели дали хорошее описание преступника, а на месте преступления он оставил отпечатки пальцев, установить его личность не удалось. В ходе многолетнего расследования и неофициально было предложено множество подозреваемых, но обвинений за преступления Зодиака никому предъявлено не было. Наиболее известным из них является Артур Ли Аллен, скончавшийся в 1992 году.

Зодиак является одним из самых известных убийц в истории США и его личность и деяния получили отражение в произведениях массовой культуры.