Антимонопольные эксперты обсудили новые подходы к оценке состояния конкуренции

7 октября в Алматы начал работу VII Евразийский антимонопольный форум. Руководители и представители антимонопольных ведомств 7 стран и 6 международных организаций собрались в Казахстане в онлайн и офлайн форматах, чтобы обсудить самые насущные вопросы и обменяться опытом в сфере развития конкуренции, сообщает zakon.kz.

Это председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев, председатель суда Евразийского экономического союза Эрна Айриян (онлайн), заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цыганов, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Иван Вежновец (онлайн), председатель Комитета по конкуренции ОЭСР Фредерик Женни (онлайн), вице-президент Турецкого ведомства по конкуренции Тиряки Фаик Метин (онлайн), руководитель отдела конкурентной политики и потребительской политики ЮНКТАД Тереза Морейра (онлайн) и другие международные эксперты в сфере антимонопольного регулирования национальных и трансграничных рынков на территории Евразийского континента.

В свою очередь, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Серик Жумангарин акцентировал внимание участников, что содействие развитию конкуренции и совершенствование антимонопольного законодательства, в том числе с учетом лучшего международного опыта, являются приоритетными направлениями деятельности Агентства.

Равные конкурентные условия для субъектов рынка наших стран являются важным фактором повышения конкурентоспособности национальных экономик, - подчеркнул он.

Новым вызовам развития конкуренции, таким как расширение деятельности цифровых платформ, активизации международных картелей, усиление роли транснациональных корпораций, ответить эффективно на национальном уровне практически невозможно. В данном ключе сотрудничество Комиссии и национальных антимонопольных ведомств выходит на первый план. Поэтому такие площадки, как Евразийский антимонопольный форум позволяют нам не только эффективно обмениваться​ мнениями, но и "сверять часы", определять векторы дальнейшего сотрудничества, - отметил в своем выступлении министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев.

В первый день антимонопольного форума также состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве Международного центра конкурентного права и политики БРИКС при НИУ ВШЭ РФ с Международным центром конкурентного права, инноваций и политики РК.

VII Евразийский антимонопольный форум будет проходить два дня, 7-8 октября. На его площадке участники обсудят новые подходы к оценке состояния конкуренции на товарных рынках и проведению расследований, возможности защиты своих прав и интересов субъектами рынка при нарушениях конкуренции на трансграничных рынках, практику разрешения споров между конкурентами, практические вопросы защиты интересов субъектов рынка и другие актуальные кейсы.