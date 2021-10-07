Токаев поручил Ильину уменьшить количество чрезвычайных ситуаций

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям о результатах деятельности ведомства за 2020-2021 годы, передает zakon.kz.

За отчетный период в стране зарегистрировано свыше 9 тысяч чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Подразделениями МЧС совершено более 65 тысяч выездов, при этом спасено 9,5 тысячи человек, эвакуировано 10 тысяч человек, 3 тысячам человек оказана первая медицинская помощь, - говорится в сообщении Акорды.

Как сообщил Юрий Ильин, большое внимание уделяется вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций. В целях заблаговременной защиты от селей и паводков министерство финансирует строительство селезадерживающих плотин и берегозащитных сооружений на реках Аюсай, Аксай, Хоргос в городе Алматы и Алматинской области.

По итогам встречи Глава государства поставил перед министерством ряд задач по уменьшению количества чрезвычайных ситуаций, проведению подготовительных работ к зимнему периоду, снежным заносам, а также предупреждению весенних паводков.