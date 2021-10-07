Туман и буря: шторм ожидают в нескольких областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в Караганде, Туркестане и Кызылорде, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью и утром 8 октября на севере Карагандинской области ожидается туман.

Кроме того, 8 октября на севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, порывы 25 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается днем пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, восточный в центре и на юге области, порывы 23 м/с, - уточнили метеорологи.

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С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.

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