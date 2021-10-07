Туман и буря: шторм ожидают в нескольких областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в Караганде, Туркестане и Кызылорде, сообщает zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", ночью и утром 8 октября на севере Карагандинской области ожидается туман.
Кроме того, 8 октября на севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, порывы 25 м/с.
В центре Кызылординской области ожидается днем пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, восточный в центре и на юге области, порывы 23 м/с, - уточнили метеорологи.
Читайте также:
Синоптики предоставили прогноз погоды на 8 октября в Казахстане
С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.
Читайте также:
В горах Алматы ожидается туман
Хотите быть в курсе важных новостей?