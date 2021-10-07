В Алматинской области сельчанин выстрелил в друга

Сельчанина застрелили в ходе группового конфликта в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, трагедия произошла в ночь на первое октября.

Возле одного из ресторанов две группы молодых людей повздорили. Один из участников конфликта достал ружье и ранил своего друга.

Все участники конфликта покинули место происшествия.

Позднее удалось задержать 25-летнего жителя поселка Бесагаш.

Подозреваемый пояснил, что когда решил произвести выстрел из ружья в одного из участников разборок, его друг хотел помешать и схватился за ствол. В следствие чего и получил ранения, - отметили в ведомстве.

Проезжающий мимо водитель доставил раненого в больницу, где он и скончался.

Стоит отметить, что стрелявший сопроводил друга до лечебного учреждения, после чего, боясь ответственности, скрылся.

По словам подозреваемого, ружье он выбросил в реку.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 2 УК РК. Подозреваемый на период досудебного расследования взят под стражу.