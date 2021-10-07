Мощное землетрясение произошло рядом с Токио

Национальное метеорологическое управление Японии сообщило о мощном землетрясении магнитудой 6,1, которое произошло рядом с Токио, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км, - говорится в сообщении.

Угроза цунами после сильного землетрясения в японской столице отсутствует, однако могут возникнуть повторные толчки.

Из-за землетрясения полностью остановлено движение метро, а также скоростных экспрессов "синкансэн". При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создан экстренный штаб по сбору информации.

В зданиях в японской столице сильно раскачивалась мебель и стены. Колебания продолжались около 20 секунд. На улицах сработала экстренная система предупреждения. Через громкоговорители людей призвали погасить плиты, включить телевизоры и сохранять бдительность.

Как уточняется, землетрясение не привело к нештатным ситуациям на остановленной АЭС "Токай-2" в префектуре Ибараки к востоку от Токио.