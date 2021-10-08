США возобновили эвакуацию афганцев после их массовой вакцинации

Правительство США возобновило эвакуацию граждан Афганистана в Америку, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил директор Оперативного управления Транспортного командования (ТРАНСКОМ) Вооруженных сил США, генерал-майор Кори Мартин. Операцию ранее приостановили из-за выявления больных корью мигрантов.

Всем эвакуируемым были сделаны прививки от кори, свинки и краснухи. Затем был установлен период ожидания продолжительностью в 21 день, рекомендованный Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Этот период вакцинации и ожидания завершился во многих точках в Европе и [в зоне оперативной ответственности] Центрального командования [ВС США], — отметил Кори Мартин.

Представитель ТРАНСКОМ уточнил, при таких перевозках используются "коммерческие воздушные суда - зафрахтованные либо Госдепартаментом, либо Министерством обороны США".

Начиная с этих выходных, вы увидите более последовательное перемещение [эвакуируемых афганцев в континентальную часть США] на ежедневной основе, - добавил генерал-майор.

С 17 августа в США эвакуировали более 60 тысяч афганцев из числа тех, кто оказывал в свое время различную помощь американским войскам. Представители вашингтонской администрации ранее заявили, что намерены разместить в США порядка 95 тысяч афганцев. На эти нужды у Конгресса США исполнительная ветвь власти запросила около $6,4 млрд.