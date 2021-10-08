Казахстанцы стали чаще летать

В Казахстане авиаперевозки пассажиров обогнали "докоронакризисные" показатели, сообщает zakon.kz.

Согласно исследованию Energyprom.kz, за восемь месяцев воздушным транспортом перевезли более 6 миллионов пассажиров: плюс 90% к аналогичному периоду 2020 года и плюс 8% - к 2019-му

Пассажирооборот вырос на 92,4%.

Кроме того, за январь–август 2021 года воздушным транспортом перевезли 22,5 тыс. тонн груза и багажа, на 73,1% больше, чем в прошлом году. Для сравнения: за восемь месяцев 2020 года показатель составлял 13 тыс. тонн, минус 21,4% в предыдущему году, - уточнили аналитики.

Доходы авиакомпании составили 229,9 млрд тг, против 119,4 млрд тг в 2020 году.

Основная часть доходов традиционно была сформирована за счет пассажироперевозок: 94,7% от общего объема или 217,7 млрд тг. Оставшиеся 5,3%, или 12,2 млрд тг, пришлись на грузоперевозки, - говорится в исследовании.

По итогам сентября текущего года цены на услуги пассажирского воздушного транспорта снизились в сравнении с августом 2021-го на 9,5%; однако в годовой динамике, то есть к сентябрю 2020-го, отмечен рост на 8,7%.

Самый заметный рост цен в годовой динамике зафиксирован в Мангистауской (на 30,7%), Туркестанской (на 30%) и Павлодарской (на 29%) областях.

В Северо-Казахстанской области цены остались на том же уровне, что и годом ранее. Еще в четырех регионах цены снизились: в Шымкенте (на 1,7%), Актюбинской (на 4,2%), Акмолинской (на 22,5%) и Западно-Казахстанской (на 31,7%) областях.

Цены на перевозку грузов воздушным транспортом за год выросли на 28,2%. В том числе в сегменте международных сообщений - на 39%, внутриреспубликанских - на 3,8%. За месяц цены в секторе не изменились.