Фонд "Самрук-Қазына" поставил перед собой цель сократить углеродный след на 10%

В столице Казахстана в рамках Всемирной энергетической недели и XIV Евразийского форума KAZENERGY состоялся заключительный день работы форума "Энергетика во благо человечества".

Основной темой пленарной сессии форума KAZENERGY "Баланс между обеспечением равновесия, устойчивости и безопасности в энергетических регионах" стал индекс мировой энергетической Трилеммы. Этот инструмент, разработанный Всемирным энергетическим советом (WEC), ранжирует страны по трем критериям - энергетическая безопасность, справедливость и экологическая устойчивость.

В своем выступлении председатель правления фонда "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев отметил, что продвижение Казахстана на 42-е место в Индексе трилеммы – закономерный результат совместной системной работы органов государственной власти, компаний ТЭК, академического сообщества и отраслевых Ассоциаций по повышению устойчивости и надежности энергосистемы Казахстана.

Принимая во внимание роль АО "Самрук-Қазына" в экономике страны, а также важность влияния на окружающую среду и общество, Фонд обязуется обеспечить соответствие своей деятельности принципам Трилеммы и устойчивого развития. Мы поставили перед собой стратегическую цель сократить углеродный след на 10% ближайшие 10 лет. Наряду с этим, энергетическая безопасность и стабильность остаются ключевым приоритетом для социального благополучия и устойчивого экономического развития, - сказал Алмасадам Саткалиев.

Он также отметил, что развитие альтернативных источников энергии и интеллектуальной энергосистемы потребует серьезных инвестиций. Поэтому для стран с переходной экономикой, на которые приходится лишь 10% выбросов вредных веществ в атмосферу, необходима поддержка в части финансирования и компетенций, в сочетании с важнейшей ролью международных институтов развития.

В рамках форума KAZENERGY руководители АО "Самрук-Қазына", АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "СИБУР Холдинг" подписали соглашения по базовым условиям сотрудничества по нефтегазохимическим проектам на территории специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырау.

Стороны определили условия создания совместных предприятий на базе интегрированного газохимического комплекса. Это проекты строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1 250 тыс. тонн в год и производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год.

Доля участия СИБУРа в обоих совместных предприятиях составит 40% после получения всех необходимых регуляторных согласований и ввода в эксплуатацию комплекса по производству полипропилена.