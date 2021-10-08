Какие слова выдают телефонных мошенников

Раскрыты два словосочетания, выдающие телефонных мошенников, передает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock, эксперты проанализировали информацию о более 50 звонков и изучили методички, найденные правоохранительными органами в "криминальном колл-центре" в Киеве.

Мошенники, как выяснили авторы исследования, "постепенно уходят от использования банковских баз данных", подорожавших из-за мер борьбы с утечками, и чаще выманивают информацию о счетах в банке в ходе разговора.

Для этого, по словам гендиректора DeviceLock DLP Юрия Томашко, преступники используют легенду о том, что на имя жертвы якобы взят кредит с использованием "лицевого счета", привязанного к паспортным данным. Чтобы предотвратить хищение, потенциальной жертве нужно назвать номера ее банковских счетов и перевести все средства на некий безопасный счет. При этом человека просят не сообщать о звонке, поскольку это якобы нарушает уголовный кодекс.

Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно, - подчеркнул он.

В таких случаях гендиректор компании порекомендовал закончить разговор и несколько часов не отвечать на незнакомые номера. Он отметил, что не стоит издеваться, затягивать разговор или указывать несуществующие данные.

Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они все чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причем номер звонящего подменяют на номер жертвы. Значительно проще и безопаснее просто повесить трубку. Юрий Томашко