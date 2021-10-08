Видео с привязанным солдатом прокомментировали в КНБ 

8 октября 2021, 11:26
Фото: pxhere.com

В социальных сетях появилось жуткое видео с солдатом, передает zakon.kz.

На кадрах привязанный к стулу солдат кричит и требует, чтобы его отпустили.

Военнослужащий призван на срочную службу 25 сентября 2021 года Департаментом по делам обороны по Кызылординской области и прибыл к месту прохождения службы 27 сентября, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Призывной комиссией он был признан годным к воинской службе. 29 сентября с признаками судорожного приступа его госпитализировали в больницу Ушарала.

По информации ведомства, с 30 сентября он находится на обследовании в госпитале КНБ в Алматы. Военно-врачебной комиссией будет принято решение о его дальнейшем прохождении службы.



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