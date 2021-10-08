В Казахстане расширили перечень специальностей для прохождения стажировки по "Болашаку"

Министерство образования и науки расширило перечень специальностей для прохождения стажировок по программе "Болашак", сообщает zakon.kz.

В перечень включено еще 18 специальностей, оператором является Центр Международных программ МОН РК.

Теперь пройти стажировку за счет государства и получить новые знания в ведущих университетах и научных центрах мира могут представители таких направлений, как "Биология, молекулярная биология", "Ветеринария", "Компьютерная лингвистика", "Сельское хозяйство", "Строительство", "Проектирование", "Шахтное строительство", "Водопропускная отрасль", "Физика", "Связь и система распространения информации", "Радиотехнология", "Механика", "Статистика", "Вычислительная технология", "Антропология", "Защита лесных ресурсов", "Вакцинология", "Математика". МОН РК

Как отметили в министерстве, 8 специальностей были включены в уже существующие смежные специальности путем расширения их названия, еще 10 добавлены в качестве новых специальностей.

Среди зарубежных вузов и организаций, в которых казахстанские ученые могут пройти стажировку, такие, как Гарвардский университет, Университет Сорбонны, Колумбийский университет, Йельский университет, Гонконгский университет науки и технологии и др.

Таким образом, всего в 2021 году казахстанцы смогут пройти стажировку по 147 специальностям, среди которых 28 – по индустриальной инженерии, 9 – по естественным наукам, 40 – по социальным наукам, 9 – по направлению "Образование", 37 – по направлению "Медицина", 14 – по направлению "Инновации и новые технологии" и 13 – по направлению "Креативная индустрия".

Напомним, в этом году выделено 500 стипендий для новой категории "Ученые". Общее количество стипендий возросло до 1055-ти. Из них 110 грантов на прохождение стажировок по 5 категориям для работников сферы здравоохранения, культуры, спорта, педагогов, государственных служащих, инженеров-техников.

Прием документов для участия в конкурсе продлится до 28 октября 2021 года.