Более трех тысяч фактов ввоза контрабанды выявили с помощью снимков

За время работы Ситуационного центра (с марта 2019 года по настоящее время) в государственный бюджет обеспечено дополнительное поступление таможенных платежей и налогов в сумме более 9,3 млрд тенге, предотвращено более 3 тысяч фактов ввоза недекларированного товара. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

Ситуационный центр осуществляет мониторинг совершения таможенных операций в пунктах пропуска на таможенной границе ЕАЭС, анализ снимков технических средств таможенного контроля, а также координацию деятельности при проведении таможенных досмотров, - рассказали в КГД.

Отдельно уделяется внимание качеству проведения таможенных досмотров.

Так, для снижения необоснованной нагрузки на добросовестных участников ВЭД, на регулярной основе анализируется действующая система управления рисками.

В результате чего, количество назначаемых таможенных досмотров сократилось вдвое, при этом результативность выявления нарушений увеличилась в 1,5 раза. Кроме того, по фактам допускаемых нарушений при проведении таможенных досмотров в текущем году к дисциплинарной ответственности привлечено более 60 должностных лиц таможенных постов. На сегодняшний день остро стоит вопрос существующего расхождения по зеркальной статистике с КНР, - отметили в комитете.

Как сообщается, для проведения работы по ее снижению и сокращению уровня теневого импорта в 2019 году была достигнута договоренность с Китаем по взаимному онлайн обмену сведениями из экспортных деклараций по товарам, перемещаемым автотранспортом.

В рамках данного обмена китайская сторона в онлайн режиме предоставляет сведения об экспорте в Казахстан с указанием наименования УВЭД, количества и стоимости товаров.

Вся получаемая информация из КНР анализируется на предмет занижения стоимости товаров и применяется при таможенном администрировании с дальнейшим принятием мер по взысканию сумм таможенных платежей и налогов. В этой связи, всем участникам ВЭД рекомендуем заявлять достоверную таможенную стоимость импортируемых товаров, - сказали в КГД.

Аналогичный обмен сведениями производится и с Узбекистаном.

Кроме того, до конца текущего года планируется реализовать подобный обмен информацией с КНР, Азербайджаном, Украиной и Грузией по товарам, импортируемым железнодорожным транспортом, а также заключить аналогичные международные договора об обмене информацией с Турцией и Ираном.