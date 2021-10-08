Осужденный в мае за взятку экс-аким Аягоза вышел на свободу

Бывший аким Аягоза Куаныш Азыханов вышел на свободу, передает zakon.kz.

Об этом сообщил адвокат Бауыржан Азанов.

Мой подзащитный Куаныш Азыханов только что освобожден из-под стражи в зале суда, - написал он на своей странице в Facebook.

В Восточно-Казахстанском областном суде информацию подтвердили. Материал по ходатайству о замене не отбытой части наказания на штраф Куаныша Азыханова рассмотрен судом №2 Семея.

Что установлено судом

Осужденный обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания на штраф, указывая, что он отбыл установленную законом часть срока наказания (1/3). За время отбывания наказания показал себя с положительной стороны, процессуальные издержки оплатил по приговору суда, гражданского иска не имеет, был переведен на облегченные условия содержания, активно участвует в воспитательных мероприятиях и в общественной жизни учреждения, в связи с чем он не нуждается в полном отбытии наказания. пресс-служба суда №2 Семея

Позиция сторон

В суде сообщили, что Азыханов просил удовлетворить его ходатайство о замене лишения свободы на штраф.

Адвокат осужденного, защитник поддержали ходатайство осужденного. Представитель учреждение также поддержал ходатайство осужденного. Прокурор просил удовлетворить ходатайство осужденного. пресс-служба суда №2 Семея

Мотивы и решение суда в части наказания

Суд, исследовав материалы дела, исследовав личное дело осужденного, выслушав доклад представителя исправительного учреждения, объяснения осужденного, выступление адвоката и защитника, прокурора, суд посчитал необходимым удовлетворить ходатайство осужденного по следующим основаниям. Осужденный исправился, имеет поощрения, взысканий нет, процессуальные издержки оплачены, а также имеет заболевания, указанные в медицинских документах, положительно характеризуется администрацией учреждения и психологом. На основании вышеизложенного, суд удовлетворил ходатайство осужденного. пресс-служба суда №2 Семея

Судебный акт не вступил в законную силу.

В мае 2021 года Куаныш Азыханов был осужден за получение взятки (ст. 366 ч. 2 УК РК) к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.