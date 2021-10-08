Названы продукты, богатые "осенними витаминами"

Хроническая усталость, нарушение сна и плохая концентрация - это признаки, которые могут указывать на дефицит витаминов в организме. Иммунолог перечислила продукты, богатые витаминами, способствующие укреплению иммунитета и нормализации обмена веществ в организме, передает zakon.kz.

Так называемый "осенний набор" овощей и фруктов как никогда будет кстати.

Самостоятельно обнаружить нехватку полезных микроэлементов непросто. Причиной недостатка витаминов и минералов могут быть в том числе и различные нарушения в работе ЖКТ, нервной и сердечно-сосудистой систем. Поэтому лучше обратиться к врачу, – отметил aif.ru иммунолог Евгения Паршина.

Природный антиоксидант – витамин С – отвечает за укрепление иммунитета. Большое количество его находится в капусте, шиповнике, лимонах, облепихе, сладком перце.

Витамин Е также подойдет в борьбе за поддержку иммунитета, так как участвует в производстве гормонов. Его много в орехах, злаковых и бобовых.

Витамин А принимает участие в окислительно-восстановительных процессах, способствует нормальному обмену веществ, необходим для роста новых клеток и замедляет процессы старения. Его источником выступают сливочное масло, зеленые и желтые овощи, например морковь, тыква, сладкий перец и другие.

При этом иммунолог советует за обилием овощей и фруктов не забывать о том, что организму требуются и такие продукты, как мясо, рыба, молочная продукция. Они также влияют на баланс витаминов.

Информация носит ознакомительный характер, необходимо проконсультироваться со специалистом/врачом!