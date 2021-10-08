Ларисе Гузеевой стало хуже 

8 октября 2021, 12:15
Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось, передает zakon.kz.

По информации Telegram-канала Mash, у нее поражено 65% легких.

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В конце сентября телеведущую госпитализировали с коронавирусом. 1 октября у нее было поражено только 7% легких, но сейчас этот показатель достигает 60-65% (степень КТ-3). Врачи отмечают отрицательную динамику, - сообщается в канале.

Врачи рекомендовали ей дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом.


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