Ларисе Гузеевой стало хуже 

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось, передает zakon.kz.

По информации Telegram-канала Mash, у нее поражено 65% легких.

Читайте также: У Гузеевой подтвердили коронавирус

В конце сентября телеведущую госпитализировали с коронавирусом. 1 октября у нее было поражено только 7% легких, но сейчас этот показатель достигает 60-65% (степень КТ-3). Врачи отмечают отрицательную динамику, - сообщается в канале.

Врачи рекомендовали ей дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом.