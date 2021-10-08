В чем отличие симптомов коронавируса от гриппа

Очень важно в кратчайший срок отличать заболевание коронавируса от гриппа, учитывая, что лечение различное. Об основных симптомах этих инфекций накануне сезона простуд напомнила главный врач поликлиники №8 города Алматы Фарида Агибаева, передает zakon.kz.

Агибаева отметила, что циркуляция новых вариантов коронавирусной инфекции в Алматы продолжается, при этом с похолоданием велик риск прихода ОРВИ и гриппа.

И грипп, и коронавирус – острые инфекционные заболевания. Грипп характеризуется острым развитием таких симптомов, как резкое повышение температуры тела, кашель, головная боль, мышечные и суставные боли, недомогание, насморк, и длится от 2 до 7 дней. Тем не менее гриппозная инфекция может иногда вызывать тяжелое заболевание, особенно среди пожилых людей, беременных женщин, детей. Именно поэтому распознать на глаз коронавирус это или грипп невозможно, – говорит Агибаева.

Кроме того, и грипп и COVID-19 имеют широкий спектр вариантов болезни – от бессимптомного или легкого течения до тяжелого заболевания с последующими осложнениями и смертью.

Грипп ни в коем случае нельзя назвать безобидным заболеванием. При этом коронавирус вреднее. Несмотря на то, что оба вируса имеют похожий набор симптомов, по крайней мере на начальном этапе, доля тяжелых и критических случаев также отличается: при COVID-19 их больше, чем при гриппе, – говорит Агибаева.

К примеру, вирус гриппа при заражении размножается и начинает проявлять себя стремительно. В среднем инкубационный период (время от заражения до появления первых симптомов) составляет от нескольких часов до 1-2 дней. Больной гриппом является заразным для окружающих, в основном, в первые 3-5 дней заболевания.

Инкубационный период при COVID-19 более длительный, от 4 до 6 дней, хотя может быть короче или длиннее. Особенность коронавируса, из-за которой трудно предотвратить его распространение, - выделять вирус больной COVID-19 может уже за 1-4 дня до появления симптомов, то есть в то время, когда он еще чувствует себя здоровым и ведет обычный образ жизни. Отсюда требование эпидемиологов носить маски всем - и заболевшим, и здоровым.

Главный врач городской поликлиники №8 сообщила, что мнение о том, что потеря обоняния является основным симптомом коронавируса, ошибочное.

Потеря обоняния - симптом, привлекающий внимание. Однако возникает он не у всех и не дает никаких оснований для постановки диагноза. Исчезли вкус и обоняние или нет – не имеет значения. При появлении симптомов, таких как повышенная температура или общее чувство слабости, нужно немедленно обращаться к врачу. Врач, учитывая симптомы заболевания и эпидемиологического анамнеза, назначает лабораторное исследование на наличие COVID-19, – добавила Агибаева.

В завершение специалист подчеркнула, что защитные меры общие для всех респираторных инфекций, в том числе коронавируса. Необходимо использовать маски и соблюдать гигиену, а во время эпидемиологического подъема нужно стараться избегать места скопления людей.

Самое главное – сделать прививки от коронавирусной инфекции и гриппа. Вакцинация помогает снизить риски тяжелого течения и того и другого заболевания. Делая прививку, вы не только защищаете себя, но и проявляете ответственность по отношению к своим окружающим, родным, – подытожила главный врач поликлиники.

Она также напомнила о более тяжелом течении варианта "дельта-штамма", который вызывает более серьезные симптомы. Они отличаются от тех, которые были свойственны исходному варианту COVID-19.

У заболевших повышается температура, появляется боль в горле и часто болит голова. Легко перепутать с обычной простудой или гриппом. У инфицированных нет привычной для коронавируса потери обоняния. Но есть и отличительные признаки: тошнота, рвота, диарея и боль в желудке, сильная слабость. Течение болезни при дельта-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым – у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируются бессимптомные и легкие формы, – сообщила Ф. Агибаева.

Также известно о таких более серьезных симптомах, как нарушение слуха, желудочно-кишечные проблемы и образование сгустков крови.

Вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении вариантом "дельта" намного выше, если вы не вакцинированы, считает главврач поликлиники. Если все же заражение произошло, полностью иммунизированные люди переносят болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме.