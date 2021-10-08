Из-за велогонки перекроют дороги на Медео

10 октября в Алматы пройдет второй этап любительской велогонки Tour of Kazakhstan. Almaty 2021, передает zakon.kz.
В связи с проведением данных соревнований, будет частичное перекрытие дорог в этот день, сообщает пресс-служба казахстанской федерации велоспорта.
Участок автомобильной дороги от пересечения проспекта Достык с улицей Оспанова до высокогорного катка "Медео" будет перекрыт с 9:30 до 11:00, как в южном, так и в северном направлении.
Велогонка Tour of Kazakhstan. Almaty 2021 станет настоящим испытанием для велосипедистов-любителей - участников ждут два этапа в групповой гонке.
Первый этап любительской велогонки состоится 9 октября 2021 года на территории Индустриальной зоны, протяженность маршрута составит 30 км.
В рамках второго этапа гонщикам-любителям предстоит преодолеть трассу от пересечения проспекта Достык с улицей Оспанова до высокогорного катка "Медео", протяженность сложного горного маршрута составит 10 км.
Велосипедисты стартуют все вместе, а призеры будут определены среди мужчин и женщин в абсолютном зачете и в возрастных категориях согласно стандартам Международного Союза Велосипедистов.
Куандык Шынасилов
Хотите быть в курсе важных новостей?