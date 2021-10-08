Народному артисту Казахстана Жолжаксынову вручили орден "Отан"

Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии награждения государственной наградой Народного артиста Казахстана Досхана Жолжаксынова, сообщает zakon.kz.

В Алматы прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию талантливого актера и режиссера Народного артиста Казахстана, дважды лауреата Государственной премии Досхана Жолжаксынова, - говорится в сообщении Акорды.

В чествовании юбиляра принял участие Крымбек Кушербаев, который зачитал поздравительные телеграммы Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева и главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Общественность почитает вас как великолепного актера и известного кинорежиссера, многогранного деятеля культуры, авторитетного руководителя ведущего театрального коллектива и прекрасного педагога, воспитавшего множество учеников. Ваши замечательные фильмы последних лет получили заслуженное признание взыскательной публики. Надеюсь, что вы и дальше будете радовать наш народ своими новыми творениями, - сказано в поздравительном обращении Елбасы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил творческий путь Досхана Жолжаксынова и поздравил его с юбилеем.

За долгие годы творческой деятельности Вы добились больших успехов. С глубокой проникновенностью и величайшим мастерством Вы играли главных героев на экране и на сцене, вызывая восхищение зрителей. Ваш прирожденный талант высоко оценили отечественные и зарубежные режиссеры и критики. Продолжайте принимать активное участие в возвышении и укреплении духовных ценностей нашего независимого государства. Желаю успехов во всех ваших начинаниях, - говорится в телеграмме Главы государства.

По случаю юбилея указом Президента Казахстана Досхан Жолжаксынов награжден высшей государственной наградой страны - орденом "Отан".

Госсекретарь торжественно вручил высокую награду мэтру отечественного кино и театра.