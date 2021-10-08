С ноября еще одна автодорога в Казахстане станет платной

8 октября 2021, 13:40
Фото: zakon.kz

С 1 ноября автодорога Павлодар-Нур-Султан станет платной, сообщает zakon.kz.

Как отмечается в сюжете Первого канала "Евразия", сейчас идет тестирование новой системы.

Шлагбаумов не будет. Для того, чтобы не тормозить поток движения - установили специальные арки. При проезде оплата автоматически списывается со счета водителя.

В сутки здесь проезжает семь тысяч машин. Большая часть из них – транзитные большегрузы.

По информации национальной компании "КазАвтоЖол", все вырученные средства в дальнейшем потратят на содержание дороги. Пока деньги на это выделяют из республиканского бюджета.


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