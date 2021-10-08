Состоится первый Чемпионат мира по шахматам среди заключенных

13-14 октября пройдет первый Межконтинентальный онлайн-чемпионат по шахматам среди заключенных, передает zakon.kz.

Представители 31 страны сыграют в этих соревнованиях, которые начнутся 13 октября – в Международный день образования в тюрьмах, сообщает пресс-служба международной федерации шахмат (FIDE).

Чемпионат является частью программы "Шахматы для свободы", запущенной в 2021 году.

Мы считаем эту инициативу очень важной: она позволяет FIDE распространить свое влияние за пределы чисто шахматного мира. Шахматы обеспечивают путь к образованию для заключенных; они находят позитивное использование своего досуга и приобретают навыки, которые помогают изменить их жизнь. Игра в шахматы учит их, как улучшить свое мышление и принимать лучшие жизненные решения, - говорит о программе президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Чемпионат среди заключенных проводится впервые. И многие тюрьмы и исправительные учреждения по всему миру проявили большой интерес к этой инициативе и присоединились, зарегистрировав свои команды для участия в турнире. В числе 43 команд, пять женских и три юношеские.

Куандык Шынасилов